"Распродажа" иностранных активов "Лукойла" вызвала ажиотаж от Египта до Казахстана

Срочная "распродажа" зарубежных активов "Лукойла" вызвала настоящий ажиотаж у потенциальных покупателей от Египта до Казахстана. Время на продажу истекает 21 ноября.

Ранее США ввели санкции в отношении "Лукойла" и "Роснефти": все операции с этими компаниями после 21 ноября приведут к ограничениям в отношении контрагентов со стороны Вашингтона. Зарубежные активы "Лукойла", у которого их особенно много, станут фактически "неприкасаемыми". Санкции уже внесли коррективы в работу месторождений "Лукойла" в Ираке, на нефтеперегонных станциях в Финляндии и на НПЗ в Болгарии.

Казахстанская государственная компания "КазМунайГаз" изучает возможность приобретения активов "Лукойла" в стране, сообщили два источника, знакомых с ситуацией, передает Reuters. "Лукойл" владеет долей в Карачаганаке, одном из крупнейших в мире газоконденсатных месторождений, совместно с Eni, Shell, Chevron и "КазМунайГаз". В заявлении министерства энергетики Казахстана говорится, что решение о новом партнерстве будет приниматься участниками проекта с учетом санкций.

По словам двух других источников, Shell проявляет интерес к глубоководным участкам "Лукойла" в Гане и Нигерии. Shell отказалась от комментариев.

В Египте "Лукойл" сообщил правительству о возможных планах продажи своих активов, сообщил источник, знакомый с ситуацией. "Лукойл" владеет тремя концессиями в Египте.

Правительство Молдовы начало переговоры о национализации инфраструктуры "Лукойла" в аэропорту Кишинева, заявил во вторник директор аэропорта Серджиу Споялэ.

Болгария готовится национализировать НПЗ "Лукойла" в Бургасе. Азербайджанская государственная компания Socar и турецкая Cengiz Holding совместно претендовали на покупку НПЗ до введения санкций. Турецкие СМИ сообщили на этой неделе, что Cengiz намерен довести сделку до завершения.