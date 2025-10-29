"Лукойл" может продать иностранные активы со значительной скидкой

"Лукойл" заявил о намерении продать зарубежные активы. Это произошло после введения в отношении компании новых американских санкций.

Эксперты полагают, что спешка и невыгодное санкционное положение нефтяной компании заставят "Лукойл" распродавать свои активы со значительными скидками. При этом компания может постараться подобрать "дружественных" покупателей, пишут "Известия".

По приблизительным оценкам аналитиков, иностранное имущество "Лукойла" может стоить до $10 млрд, но продавать активы компания может со скидкой до 70% в недружественных странах и до 50% - в дружественных. Среди активов – сеть автозаправок в 20 странах, НПЗ и др. Также "Лукойл" входит в несколько добывающих и транспортных консорциумов, таких как КТК.

22 октября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило "Роснефть", "Лукойл" и ряд их дочерних структур в SDN List. Таким образом, все активы нефтекомпаний, которые находятся под юрисдикцией США или проходят через американскую финансовую систему, будут заморожены.

По данным Reuters, китайские госкомпании PetroChina Co., Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil уже взяли паузу для сделок на морские поставки нефти из РФ. Индийские государственные переработчики также пересматривают контракты, чтобы исключить поставки напрямую от "Лукойла" и "Роснефти", сообщает Reuters со ссылкой на собеседника.