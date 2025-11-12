СМИ: "Лукойл" может потерять 14 млрд евро из-за срыва сделки с Gunvor

Несостоявшаяся сделка по продаже компании Gunvor иностранных активов может обойтись "Лукойлу" в 14 миллиардов евро, считает Financial Times. Американское издание посчитало, что такая сумма довольно достоверно отражает текущую стоимость активов российской компании за рубежом.

Источники FT на российском нефтяном рынке допускают, что кто-то из потенциальных покупателей, которым "Лукойл" отказал, могут еще попробовать вернуться к переговорам, ведь до 22 ноября еще есть время (такой срок обозначили власти США для иностранных компаний на завершение контактов с "Лукойлом"). Если операции продолжатся после этой даты, контрагенты российской нефтяной компании попадут под американские санкции.

Не исключено, что новые покупатели потребуют значительную скидку за скорость покупки и сопутствующие риски. При этом владельцы "Лукойла" уже готовятся к тому, что активы будут просто конфискованы странами, в которых находятся предприятия.