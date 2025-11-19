СМИ: "Лукойл" хочет продать все иностранные активы одному покупателю

Продажу иностранных активов "Лукойла" осложняет тот факт, что российская компания хочет продать все одним пакетом, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Однако большинство покупателей интересуются только отдельными активами в отдельных странах. Большой единый покупатель был – Gunvor, но США не дали добро на эту сделку.

Источники считают, что вероятна двухэтапная продажа зарубежных владений "Лукойла": сначала один покупатель, возможно, финансовая компания, покупает весь пакет активов, а потом сам перепродает их по частям.

Также инсайдеры сообщают, что администрация США вставляет палки в колеса всем потенциальным покупателям, не имеющим американской юрисдикции – хочет, чтобы активы достались покупателю из США.

США вынуждают "Лукойл" продать иностранные активы санкциями, которые начнут действовать с 21 ноября в отношении всех, кто каким-либо образом взаимодействует с этими активами.