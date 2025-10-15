Великобритания ввела санкции против "Лукойла" и "Роснефти"

Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 90 позиций.

В частности, под рестрикции подпали "Лукойл", "Роснефть", Национальная система платежных карт России. Также в списке - 51 судно, якобы связанное с РФ.

Кроме того, по данным ТАСС, Лондон ввел санкции в отношении некоторых кредитных учреждений России, в том числе Трансстройбанка, Примсоцбанка, ББР Банка.

В сентябре власти Великобритании расширили список санкций против России на 30 позиций. В нем, в частности, оказались "Брянский химический завод имени 50-летия СССР", предприятие химической промышленности "Анозит", производитель оптоэлектронной техники "Протон", "Опытное конструкторское бюро "Икар". Кроме того, Британия ввела санкции против 70 якобы связанных с РФ судов. По заявлению Лондона, эти суда перевозят российскую нефть или нефтепродукты из РФ в третьи страны.