Шлеменко и Токов могут провести бой на турнире RCC в декабре

Поединок известных бойцов ММА Александра Шлеменко и Анатолия Токова находится в разработке на турнире RCC, который пройдет в декабре. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе RCC.

"Это тот бой, который я бы хотел сделать. Токов готов. Осталось согласовать с Александром. Сейчас будет процесс переговоров", - заявил глава лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко.

В каком городе может пройти этот турнир, пока не сообщается. Не исключено, что это будет Екатеринбург, где в мае нынешнего года Шлеменко дрался с Куатом Хамитовым из Казахстана.

Напомним, ранее глава RCC был готов организовать поединок Александра Шлеменко и звезды кулачных боев Валерия Мясникова по правилам ММА.