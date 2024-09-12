"Еще бы у Дерипаски с Абрамовичем спросили": Прилепин о возможном переносе памятника Ленину в Ревде

Известный писатель Захар Прилепин высказался о возможном переносе памятника Ленину в уральском городе Ревда.

Памятник вождю мирового пролетариата в Ревде был демонтирован в августе нынешнего года. В администрации города пояснили, что монумент снимают для реставрации. Вернуть Ленина обещают к середине октября 2024 года. Однако пока неясно, вернется ли "помолодевший" Ильич на площадь Победы, или его установят на готовом постаменте в Ленинском сквере.

Депутаты от КПРФ направляли запрос местным властям с просьбой прояснить ситуацию. В ответе за подписью главы Ревды Татьяны Клепиковой было сказано, что инициатором стали местные предприниматели, которые и спонсируют реконструкцию площади Победы. Такое заявление крайне возмутило Захара Прилепина.

"Что это вообще (убираю все нецензурные слова) такое? Какие еще "предприниматели"? Вы бы еще у Дерипаски с Абрамовичем спросили. У ветеранов не хотите спросить? Они вам скажут. Все, что о вас думают", - написал он на своей странице в соцсети.

Писатель также обратил внимание, что окончательное решение о переносе монумента еще не принято, тогда как работы по муниципальному контракту давно начались.

Напомним, ранее в ситуации с возможным переносом памятника Ленину в Ревде попросили разобраться прокурора Свердловской области. Накануне стало известно, что после демонтажа памятника местную администрацию ждет проверка УФАС.