Ивачев: Глава Ревды экстренно переносит памятник Ленину в обход решения суда

Сегодня в Ревде памятник В.И. Ленину намерены перенести в сквер у санатория "Родничок". Решение об экстренной "перестановке" приняла глава города Татьяна Клепикова, вопреки решению суда, признавшего итоги голосования за судьбу памятника незаконными. Установка на новом месте может быть опасна, считает вице-спикер заксобрания Свердловской области Александр Ивачев.

"Такие единоличные решения, оформляемые и исполняемые в условиях строжайшей секретности, создают реальную почву для гражданского противодействия переносу монумента. Сегодня в Ревде в сквере у "Родничка" будут дежурить депутаты Законодательного Собрания и городской думы Ревды. В Свердловскую область экстренно вылетают депутаты Государственной Думы", — написал Ивачев в своих социальных сетях.

По его словам, Клепиковой была поставлена задача - завершить работы по переносу памятника до начала акции протеста, которая запланирована на эту субботу (14 декабря). Якобы градоначальнику за эти действия обещали заплатить некие заинтересованные бизнесмены. Вот только установка памятника на уже имеющийся постамент в сквере у "Родничка" может в прямом смысле нести опасность для горожан: постамент весь в трещинах, штукатурка осыпается от обычных прикосновений.

"Постамент находится в нефункциональном состоянии: испещрен глубокими трещинами и разваливается от малейшего прикосновения. Экспертиза, которую делает та же фирма, что и строила постамент, не вызывает доверия, как минимум из-за того, что у нее имеется конфликт интересов. Если будут выявлены недочеты, то придется возвращать 14,5 бюджетных миллионов, освоенных на строительстве сквера и постамента. А конструкция меж тем, очевидно, представляет угрозу жизни и здоровью граждан", — написал депутат.

Ивачев сравнил действия Клепиковой с действиями оккупационных наместников. Он напомнил, что градоначальник состоит в рабочей группе по вопросу размещения памятника наравне с другими депутатами и руководителем департамента внутренней политики Свердловской области. Однако самовольное решение о судьбе памятника "нарушает все договоренности и может привести к беспорядкам и нарушению закона".

Депутат обратился к губернатору Евгению Куйвашеву, областным ГУ МВД и УФСБ с просьбой "остановить потенциально опасные и незаконные действия администрации городского округа Ревда".

Напомним, в августе монумент снесли под предлогом его реставрации и благоустройства площади с установкой фонтана, деньги на который выделили некие меценаты. У общественности сразу закрались подозрения, что памятник обратно не вернут, и действительно мэрия инициировала голосование о переносе, которое завершилось желаемым для властей результатом. Но, в нарушение закона, о его проведении не объявили заранее, и опрос проводился по устному распоряжению главы, без решения думы. Ревдинцы добивались признания действий городских властей незаконными, а результатов опроса – нелегитимными. В итоге суд встал на сторону уральцев.