Жители Ревды обратились к полпреду Жоге из-за памятника Ленину

Жители Ревды обратились к уральскому полпреду Артёму Жоге. Причина – ситуация с памятником Владимиру Ленину.

Горожане говорят, что монумент убрали под предлогом реставрации, а потом выяснилось, что назад его не вернут – бизнес профинансировал благоустройство, и одним из условий выделения денег было отсутствие памятника на его прежнем месте. Ревдинцы говорят, что памятник важен для нескольких поколений, он символизирует великие достижения прошлого. Жители просят полпреда рассмотреть обращение о сохранении памятника на его историческом месте – на площади Победы.

Напомним, в августе монумент снесли под предлогом его реставрации и благоустройства площади с установкой фонтана, деньги на который выделили некие меценаты. У общественности сразу закрались подозрения, что памятник обратно не вернут, и действительно мэрия инициировала голосование о переносе, которое завершилось желаемым для властей результатом. Но, в нарушение закона, о его проведении не объявили заранее, и опрос проводился по устному распоряжению главы, без решения думы. Ревдинцы добивались признания действий городских властей незаконными, а результатов опроса – нелегитимными. В итоге суд встал на сторону уральцев.