Жители Ревды вновь выйдут на митинг против сноса памятника Ленину

В эту субботу в уральском городе Ревда пройдет очередной митинг против сноса памятника Ленину. Об этом Накануне.RU сообщили в свердловском региональном отделении КПРФ.

Напомним, опрос жителей города показал, что большинство выступает за реконструкцию площади Победы с сохранением монумента. Однако гордума Ревды отказала коммунистам в референдуме за сохранение памятника Ленину. После этого региональные власти призвали местную администрацию поддержать позицию ревдинцев.

Митинг пройдет в субботу, 14 декабря, на площади Победы возле самого памятника. Начало мероприятия в 12 часов.

Как сообщало Накануне.RU, в начале этого года в Ревде уже проходил подобный митинг. Тогда пришедшие на него люди потребовали немедленной отставки главы города Ирины Тейшевой.