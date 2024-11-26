Опрос мэрии Ревды о судьбе памятника Ленину признан судом незаконным

Суд удовлетворил исковые требования пенсионеров Ревды к администрации города из-за опроса по памятнику Владимиру Ленину. Об этом сообщил глава свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

Как рассказал он на своей странице в соцсети, пожилые ревдинцы добивались признания действий городских властей незаконными, а результата опроса – нелегитимным. В итоге суд встал на сторону уральцев.

"Решение суда означает, что у администрации не осталось больше никаких моральных оснований для переноса памятника. Единственным верным решением властей будет прекратить шантаж жителей и согласиться выделить деньги на благоустройство главной площади с сохранением монумента В.И. Ленину. Это решение поддержат все ревдинцы, а город выйдет, наконец, из череды скандалов и нарушений закона", - добавил Ивачев.

О проведении опроса было объявлено 27 сентября, прямо в день его начала, что существенно снизило информированность населения. Также горожан возмутило, что проголосовать за или против сохранения памятника можно было только на сайте Госуслуг. В результате 1 тысяча 815 опрошенных (62,7%) проголосовали за то, чтобы памятник после завершения реставрационных работ перенесли в сквер, а 1 тысяча 82 ревдинца (37,3%) выбрали вариант возвращения монумента Ильичу на исходное место – площадь Победы.

В дальнейшем прокуратура Ревды официально признала голосование мэрии о судьбе памятника незаконным.