"Мы не отдадим монумент основателю советского государства олигархам-вандалам": в Ревде прошел митинг в защиту памятника Ленину

В субботу в уральском городе Ревда состоялся массовый митинг в защиту памятника Владимиру Ленину, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, участники митинга потребовали оставить произвол в отношении народных избранников-коммунистов.

"Местная администрация никак не хочет понять, что мы не отдадим монумент основателю советского государства олигархам-вандалам. По всей стране идут акции в поддержку руководителей-коммунистов. Мы также выступили против травли Павла Грудинина, Сергея Левченко, Валентина Коновалова и других. В нашей области гонениям прямо сейчас подвергаются депутаты-коммунисты из Асбеста", - рассказал Ивачев.

Напомним, опрос жителей Ревды показал, что большинство выступает за реконструкцию площади Победы с сохранением монумента Ленину. Однако гордума отказала коммунистам в референдуме за сохранение памятника. После этого власти Свердловской области призвали местную администрацию поддержать позицию ревдинцев.

В начале этого года в Ревде уже проходил подобный митинг. Тогда пришедшие на него люди потребовали немедленной отставки главы города Ирины Тейшевой.