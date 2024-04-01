Дело свердловчанки, закопавшей младенца в сугроб, передано в суд

Направлено в суд уголовное дело жительницы уральского ЗАТО Свободный, обвиняемой в покушении на убийство своего новорожденного ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось утром 20 декабря 2023 года: женщина, скрыв от родных свою беременность, в бане на садовом участке самостоятельно родила живого мальчика. После этого она завернула ребенка в обрезки простыней, вынесла на улицу и закопала в снежный сугроб.

Прибывший на участок родственник свердловчанки сообщил о случившемся в полицию. Вместе с участковым они отыскали младенца, его удалось спасти. А против новоиспеченной матери возбудили уголовное дело.

Сейчас расследование завершено. Дело будет направлено в Верхнесалдинский районный суд, который и рассмотрит его по существу.

Напомним, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков называл случившееся в уральском ЗАТО "неординарной ситуацией".