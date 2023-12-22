На женщину, закопавшую младенца в сугроб в ЗАТО Свободный, завели дело

После того, как новоиспеченная мать в ЗАТО Свободный решила после родов в бане закопать младенца в снегу, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребенка). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, трагедия произошла 20 декабря на территории дачного поселка. Женщина 1996 г.р. оставила ребенка в сугробе, однако младенцу пришел на помощь его дедушка. В настоящее время новорожденному оказывается необходимая медицинская помощь в больнице. В это же время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Проверку организовала и Верхнесалдинская городская прокуратура. По предварительной информации ведомства, женщина скрыла свою беременность. О произошедшем в полицию сообщил родственник новоиспеченной матери. По имеющейся информации, семья на учете в органах системы профилактики не состояла.

Подробности инцидента рассказал и начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, в полицию обратился пенсионер – тесть женщины. Тот рассказал, что невестка родила в бане, но потом присыпала младенца снегом.

Изначально, свекор рано утром пришел на свой участок, чтобы покормить уток, кур и поросят, где и увидел невестку, сидевшую с младенцем на руках. Мужчина дал ей простыню, а сам побежал к участковому и вызвать "скорую помощь". Участковый, находясь в отпуске, вместе с пенсионером прибежал к бане, однако там женщина сидела уже без ребенка. Младенец же находился примерно в 10 метрах от бани в снегу. Откопав новорожденного, его занесли в дом, чтобы отогреть.

"И новорожденного, и его мать сначала госпитализировали в местную больницу, а через пару часов для оказания более квалифицированной помощи обоим доставили в разные клиники соседнего города Нижнего Тагила. Малыш с переохлаждением помещен в реанимацию. Вес мальчика 2,5 килограмма, рост – 52 сантиметра. Муж роженицы работает учителем в школе. Родители воспитывают двоих детей – мальчика, 2019 г.р., который ходит в садик, и дочь, 2021 г.р. Родные, узнав о ЧП, были в шоке, сообщив полиции, что якобы не знали о беременности женщины. Собранные по данному вопиющему факту материалы представители МВД направили в органы регионального Следственного комитета для принятия процессуальных мер реагирования. Роженица находится в больнице под охраной полиции. Прежде, чем совершить такой бесчеловечный поступок, мать новорожденного малыша изначально сообщила супругу, что у нее заболела спина и она пошла в клинику, а сама отправилась в баню к свекру", – отметил полковник Горелых.