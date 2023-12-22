22 Декабря 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: В. Н. Горелых

"Ситуация неординарная": омбудсмен о свердловчанке, закопавшей младенца в сугроб

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков прокомментировал инцидент в ЗАТО Свободный, где мать решила после родов закопать младенца в снегу.

Все случилось 20 декабря на территории дачного поселка. Женщина после родов в бане оставила ребенка в сугробе, однако тому пришел на помощь его дедушка. Сейчас младенцу оказывается необходимая медицинская помощь в больнице. А силовики выясняют все обстоятельства в рамках уголовного дела.

Как рассказал Игорь Мороков на пятничной пресс-конференции в Екатеринбурге, он сам узнал об этом случае буквально сегодня утром.

"Задачи сотрудникам аппарата поставлены, будем смотреть. Ситуация неординарная", - признался детский обмудсмен.

Место, где нашли младенца в снегу в ЗАТО Свободный(2023)|Фото: В. Н. Горелых

Он напомнил о недавнем похожем инциденте в Екатеринбурге, когда молодая мать выбросила младенца на мороз. Мороков указал, что у той девушки это была первая беременность. А в случае в Свободном у женщины уже было двое детей.

"Опыт нахождения детей в семье у нее есть. Откуда вот это решение возникло – сказать очень сложно. Будем разбираться и с точки зрения обеспечения безопасности ребенка до его рождения. И с точки зрения женских консультаций – кто-то ведь вел эту беременность. Тем более, планировалось появление третьего ребенка, а это уже статус многодетной семьи", - отметил Игорь Мороков.

Омбудсмен добавил, что решение матери так избавиться от своего ребенка "очень сложное к осмыслению".

Напомним, также свою проверку начала прокуратура. По предварительной информации ведомства, женщина скрывала беременность.

Теги: сугроб, младенец, омбудсмен


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