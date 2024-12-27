Членов исламистской ячейки ликвидировали при задержании в Москве

Участников ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (признана террористической и запрещена в России) в Афганистане — "Вилаят Хорасан" (признана террористической и запрещена в России) ликвидировали при задержании в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Они планировали взорвать один из отделов полиции региона.

Как сообщается, подозреваемые купили автомобиль, загрузили в него газовые баллоны с пропаном и начали изготавливать самодельное взрывное устройство (СВУ).

"При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", - сообщает ведомство.

Другие обстоятельства происшествия пока неизвестны.

25 декабря в России задержали подозреваемых в подготовке теракта. Возможных исполнителей нашли в Пермском крае, Московской и Свердловской областях.

Неизвестные в ноябре-декабре нашли через интернет в указанных регионах людей, готовых за 1 млн руб. убить в Московской области одного из руководителей ведущего военного конструкторского бюро машиностроения. Исполнители заложили самодельное взрывное устройство под автомобиль потерпевшего, которое должно было сработать при движении.

Сотрудники ФСБ России задержали "закладчиков" в момент прикрепления к автомобилю взрывного устройства. Всего "взяты" семеро, трое из которых являются несовершеннолетними, сообщает СКР.