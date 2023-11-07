В Перми закрыли кафе, в котором отравились дети-циркачи

В Перми на 30 суток закрыли кафе "Сказка", в котором отравились участники V Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Индустриального районного суда города.

Санитарно-эпидемиологическое расследование показало, что были нарушены условия хранения пищи, на некоторых продуктах не было маркировки, а также были допущены иные нарушения требований СанПиН.

"Постановлением суда индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, деятельность по оказанию услуг питания в кафе "Сказка" приостановлена на 30 суток", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 октября в отдел дежурной части полиции поступило сообщение, что накануне вечером заболела группа детей в возрасте от восьми до 17 лет, прибывших в Пермь для участия в конкурсе и проживающих в гостинице по ул. Мира. Все дети были госпитализированы.

Впоследствии число заболевших детей возросло до 22.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить контроль за питанием детей.