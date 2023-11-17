СК: Причиной обрушения части дома в Астрахани мог быть ремонт в одной из квартир

Обрушение части дома в Астрахани, предварительно, произошло при проведении строительно-ремонтных работ в одной из квартир, сообщает СУ СКР по региону в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в результате работ были повреждены несущие конструкции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).

16 ноября в Астрахани обрушился пятиэтажный жилой дом на Вокзальной площади. Полностью рухнул один подъезд, второй – частично. Перед обрушением очевидцы сообщили о трещине в здании. Другие сообщили о том, что в день ЧП в одной из квартир была коммунальная авария – прорвало батарею, сильно хлестала вода.

Сотрудники МЧС успели вывести до обрушения 213 человек, в том числе 37 детей самостоятельно покинули здание. Одна женщина погибла. Дочь погибшей пожилой женщины сообщила, что обрушившемуся дому было около 60 лет. При этом капитальный ремонт в здании никогда не выполнялся.

Точную причину обрушения пятиэтажного дома предстоит выяснить специалистам. Это можно будет сделать после разбора завалов. В Астрахани ввели региональный режим ЧС.