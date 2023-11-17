17 Ноября 2023
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Фото:Накануне.RU

В Астрахани после обрушения части дома ввели региональный режим ЧС

В Астрахани после обрушения двух подъездов пятиэтажного жилого дома ввели режим ЧС.

Как заявил глава региона Игорь Бабушкин, речь идет о региональном уровне. Отмечается, что приняты нормативные документы об оказании финансовой поддержки людям, оказавшимся в сложной ситуации, сообщает ТАСС.

Ранее дочь погибшей при обрушении дома в Астрахани пожилой женщины сообщила, что обрушившемуся дому было около 60 лет. При этом капитальный ремонт в здании никогда не выполнялся.

Теги: обрушение, дом


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Ранее 17.11.2023 03:03 Мск Дочь погибшей при обрушении в Астрахани дома пенсионерки заявила, что ремонта не было 60 лет

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