Спасатели не нашли людей под завалами обрушившегося дома в Астрахани

В Астрахани спасатели завершили разбор завалов частично обрушившегося дома. Людей под ними не было, сообщил врио начальника ГУМЧС России по Астраханской области Виталий Буранов. Его слова приводит администрация области.

Отмечается, что все проживающие установлены, пропавших нет.

Спасатели обследовали жилой дом, чтобы определить, можно ли пускать собственников квартир для сбора личных вещей. По словам Буранова, третий и четвертые подъезды использовать нельзя. Жителей первого и второго подъездов пустят в дом, затем они отправятся в пункт временного размещения или к родственникам.

16 ноября в Астрахани обрушился пятиэтажный жилой дом на Вокзальной площади. Полностью рухнул один подъезд, второй – частично. Перед обрушением очевидцы сообщили о трещине в здании. Другие сообщили о том, что в день ЧП в одной из квартир была коммунальная авария – прорвало батарею, сильно хлестала вода.

Сотрудники МЧС успели вывести до обрушения 213 человек, в том числе 37 детей самостоятельно покинули здание. Одна женщина погибла. Дочь погибшей пожилой женщины сообщила, что обрушившемуся дому было около 60 лет. При этом капитальный ремонт в здании никогда не выполнялся.

В СК сообщили, что обрушение, предварительно, произошло при проведении строительно-ремонтных работ в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).