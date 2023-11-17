Дочь погибшей при обрушении в Астрахани дома пенсионерки заявила, что ремонта не было 60 лет

Дочь погибшей при обрушении дома в Астрахани пожилой женщины сообщила, что обрушившемуся дому было около 60 лет.

При этом капитальный ремонт в здании никогда не выполнялся. "Видимо, мама услышала какой-то треск, пошла посмотреть, и в этот момент как раз и произошло обрушение — она даже не успела ничего понять", — сообщил дочь пенсионерки.

По словам женщины, она узнала о смерти матери из интернета, где прочитала, что под завалами обнаружили погибшую 84-летнюю пенсионерку. Она указала, что никогда не видела трещин в квартире матери, при этом соседи постоянно что-то чинили, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в частично обрушившемся доме проводился капитальный ремонт. Речь идет о крыше и фасаде.