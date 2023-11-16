16 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Одна погибшая и несколько пропавших. В Астрахани рухнула часть пятиэтажки

В Астрахани обрушилась часть пятиэтажного дома, похоронив под собой пенсионерку. Глава региона Игорь Бабушкин поручил создать на месте происшествия оперативный штаб. 

Об обрушении губернатор написал в своем Telegram-канале, добавив, что на месте уже работают оперативные службы. Для жителей дома организовано три пункта временного размещения на базе 32, 37 и 4-й школы. Чуть позже Бабушкин написал о первой жертве.

"По состоянию на 19.00 из здания эвакуировано 213 человек, из них 37 детей. Предварительно, есть один погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте работают специальные службы", - рассказал губернатор.

Он также добавил, что ближайшим рейсом отправится в область из Москвы, где принимал участие в "Транспортной неделе". На данный момент все региональные министерства и службы переведены на круглосуточный режим работы.

В МЧС сообщили, что речь идет о доме по адресу площадь Вокзальная, 1А (Кировский район). Местный житель за несколько часов до обрушения обнаружил трещину на наружной стене здания и сообщил об этом спасателям. Обвалились третий и четвертый подъезды.

Теги: Астрахань, дом, обрушение


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