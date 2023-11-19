В Астрахани 115 жителей обрушившегося дома получили выплаты

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о том, что 115 человек, пострадавших при обрушении части двух подъездов в пятиэтажке на площади Вокзальной, получили первые выплаты.

"По моему поручению создана и работает комиссия по определению ущерба, по итогу граждане также получат финансовую поддержку. Впереди – оценка имущества и утраченной жилой площади. Далее муниципалитет предложит гражданам либо готовые квартиры, либо денежные компенсации согласно оценке", - написал губернатор в своем telegram-канале.

16 ноября в Астрахани обрушился пятиэтажный жилой дом на Вокзальной площади. Полностью рухнул один подъезд, второй – частично. Перед обрушением очевидцы сообщили о трещине в здании. Другие сообщили о том, что в день ЧП в одной из квартир была коммунальная авария – прорвало батарею, сильно хлестала вода. Сотрудники МЧС успели вывести до обрушения 213 человек, в том числе 37 детей самостоятельно покинули здание. Одна женщина погибла. Дочь погибшей пожилой женщины сообщила, что обрушившемуся дому было около 60 лет. При этом капитальный ремонт в здании никогда не выполнялся. В СК сообщили, что обрушение, предварительно, произошло при проведении строительно-ремонтных работ в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).