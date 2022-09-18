18 Сентября 2022
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митинг против транспортной реформы в Перми (2022) | Фото: Накануне.RU

В Перми на митинге против транспортной реформы потребовали отставки Путина

В Перми только что завершился митинг, посвященный протесту против транспортной реформы. Согласовать заявку организаторам удалось лишь с седьмой попытки, и то власти отказали в проведении мероприятия в центре и отправили протестующих на окраины города. Встреча недовольных реформой состоялась в Саду камней, что вблизи станции Пермь-II. Среди затронутых тем - "обрезка" маршрутов, а также отсутствие обсуждения новаций с горожанами, а также необходимость вернуть транспорт жителям. В конце мероприятия митингующие потребовали отставки главы городского дептранса Анатолия Путина.

Организаторам не дали разместить на "фартуке" сцены баннер "Анатолия Путина - в отставку". В случае, если они оставили бы его, устроителей забрали бы в отдел, а митинг не состоялся бы. Среди проблем, озвученных на мероприятии, - повышение стоимости проезда до 33 руб. и отсутствие кондукторов. Все изменения, рассказала один из организаторов митинга Оксана Асауленко, принимали без учета мнения горожан. Единственный способ достучаться до тех, кто принимает решения, - провести протестное мероприятие.

Основной, как ее представили, организатор митинга Людмила Ёлтышева прочитала тексты, написанные на плакатах. Там говорится, например, о возвращении автобусных маршрутов 13 и 33, "Нет повышению тарифов". Ёлтышева рассказала о том, что после первого протеста новациям организаторов пригласили в общественную палату и рассказали, что обсуждения нового тарифа не предусмотрено. Потом в городе отменили троллейбусы, закрыли движение по перегону Пермь I - Пермь II. Ёлтышева низко (словом "г****") оценила новую реформу.

митинг против транспортной реформы в Перми(2022)|Фото: Накануне.RU

митинг против транспортной реформы в Перми(2022)|Фото: Накануне.RU

"Общественный транспорт должен быть общественным, а сейчас он небезопасный", - сказала Ёлтышева.

Водитель автобуса 53 Валентина рассказала, что ее не устраивают новации. Например, она успевает выполнить не все обязанности, которые у нее есть.

"Раньше хозяйкой салона была кондуктор, она следила за всем, что происходило в салоне. А теперь приходится самим продавать билеты, в это время автобусы ездят переполненными. Маршруты урезали, это плохо", - сказала Валентина.

митинг против транспортной реформы в Перми(2022)|Фото: Накануне.RU

митинг против транспортной реформы в Перми(2022)|Фото: Накануне.RU

Среди других трудностей, говорят участники, - отмена бесплатных пересадок, связанность отдаленных районов. Асауленко добавила, что пермские перевозчики сейчас "выдавлены" с рынка перевозок. Другие регионы, говорит она, покупают трамваи за 12-13 млн руб., а Пермь - за 40 млн руб., при этом власти рассказывают о том, что "денег нет". 33 руб. - дорого для пермяков, надо при принятии решения смотреть на уровень жизни, говорит Асауленко.

Депутат думы Перми от КПРФ Геннадий Сторожев в своем выступлении сообщил, что тариф заслуженно вызывает негодование пермяков. Он напомнил, что источников финансирования новаций два - бюджет города и карман горожан. Депутат заявил, что три года назад цена билета была 20 руб., а сейчас - 33.

митинг против транспортной реформы в Перми(2022)|Фото: Накануне.RU

митинг против транспортной реформы в Перми(2022)|Фото: Накануне.RU

"Как же можно так бездумно повышать тарифы, когда цены на все растут, когда такая международная обстановка? 25 депутатов из 36 поддержали повышение цены проезда до 33 руб. Нужно спрашивать со своих депутатов за решения. Если будем протестовать так же, как сегодня, нас услышат", - сказал Сторожев.

Также на митинге прозвучали претензии к оплате проезда с телефона через систему "Мир pay". В конце митинга зачитали принятую резолюцию. В ней - мнение жителей о том, что тариф не обоснован ни экономически, ни социально. Кроме этого горожане потребовали отставки начальника департамента транспорта мэрии Анатолия Путина, а также объявить вотум недоверия тем депутатам, которые проголосовали за повышение тарифа.

Теги: Пермь, митинг, транспортная реформа, отставка, протест



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