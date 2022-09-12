В Перми изменен приговор бывшему прокурору Индустриального района

Пермский краевой суд изменил приговор в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая.

Суд изменил приговор частично, исключив из судебного акта первой инстанции такую меру наказания, как лишение специального звания, пишет "Ъ-Прикамье". В остальном в части наказания приговор оставлен без изменения.

Напомним, по данным следствия, в феврале – июне 2015 г. и в 2016 г. прокурор получил лично и через посредников две взятки на общую сумму в 2,8 млн руб. за покровительство бизнесменам. Также в июне 2017 – марте 2018 гг. он же неоднократно был посредником в даче взяток, а в 2016 г. "подбил" сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми незаконно прекратить шесть исполнительных производств, возбужденных в отношении его знакомого. За это Мурай получил 11 лет колонии строгого режима, также его лишили права занимать посты на госслужбе в течение пяти лет и звания старшего советника юстиции.