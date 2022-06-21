"Будем вместе решать вопрос". Орлов рассказал, как хотят использовать Площадь 1905 года

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, как планируется использовать Площадь 1905 года в самом центре уральской столицы. Об этом мэр сообщил в ходе сегодняшнего ежегодного отчета перед депутатами городской думы.

По его словам, он уже высказывал мысль о размещении там в зимний период катка по аналогии с Красной площадью в Москве, однако для этого нужна инфраструктура и особые технологии. Орлов отметил, что вопрос изучается, представители мэрии уже были в командировке в столице, где встречались с исполнителями этих работ. Но чтобы окончательно решить вопрос, нужно понять, где тогда будет располагаться ледовый городок.

Что касается летнего периода, мэр напомнил о фестивале ландшафтного искусства "Атмофест", который состоится и в этом году. Он отметил, что в прошлом году мероприятие прошло с большим количеством положительных отзывов.

"Площадь преобразилась. В этом году мы этот опыт планируем повторить", - рассказал Орлов.

Мэр заявил, что решать судьбу главной площади города – оставлять там автомобильную парковку или делать общественное пространство – нужно только с жителями.

"Будем вместе решать этот вопрос. В праздничные периоды (делать на площади общественное пространство, - прим. ред.) – безусловно. Все-таки, это центральная локация нашего города. Она очень удобная и в шаговой доступности", - заключил Алексей Орлов.