Бывший спикер думы Перми нашёл новое место работы

Бывший спикер думы Перми, заместитель генерального директора АО "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов" ("УНИИКМ") по медицинскому направлению Юрий Уткин назначен гендиректором "дочки" института – ООО "Углекон", сообщает "Ъ-Прикамье".

"Углекон" является резидентом территории опережающего экономического развития Нытва и реализует приоритетный инвестпроект "Создание производства изделий медицинского назначения из углерод-углеродных композиционных материалов". Цель проекта – создание серийного производства эндопротезов и имплантационных систем из углерод-углеродных композиционных материалов. Они применяются в ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии.

Как сообщало Накануне.RU, 27 октября 2020 г. депутаты Пермской городской думы большинством голосов прекратили полномочия спикера городского парламента Юрия Уткина в связи с утратой доверия. Депутаты от "Единой России" считают, что Юрий Уткин "плохо справляется с полномочиями председателя, не учитывает интересы депутатов, разрушает те принципы и наработки думы, которые сложились в течение двух созывов". Также свое решение народные избранники объяснили ростом напряжения в думе. Депутаты от оппозиционных партий были не в курсе про "рост напряжения" и решение большинства не поддержали.