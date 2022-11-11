11 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Армия и ВПК В России
Фото: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky

На левом берегу Днепра выстраивается надежная линия обороны, - власти Херсонщины

Российские войска после передислокации создают надежную линию обороны на левом берегу Днепра. Об этом сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

По ее словам, по всему левому берегу Днепра на территории области возводятся различного рода укрепления.

По данным РИА Новости, российские военные передислоцировались с правого берега реки в темное время суток с соблюдением светомаскировки, чтобы беспилотники и другие разведывательные средства не могли нанести удары.

10 ноября в Минобороны заявили, что армия России в строгом соответствии с планом осуществляет маневр по переходу на левый берег Днепра.

Позже в Telegram-каналы российских военкоров появились сообщения о взрыве, в результате которого, предположительно, мог быть уничтожен Антоновский мост в Херсоне – он связывает две стороны региона, разделенные Днепром.

Теги: днепр, линия обороны, губарева, херсонская область



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