Виновник смертельного ДТП у "Алатыря" может сесть на 13 лет

Владимир Васильев, обвиняемый в ДТП с двумя погибшими на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, может быть осужден на 13 лет. Именно такой срок запрашивает гособвинение.

Помимо колонии общего режима, Васильеву грозит лишение водительских прав на три года. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ленинского районного суда, следующее заседание состоится 4 марта. В этот день в суде должна выступить сторона защиты.

Напомним, ЧП случилось в августе 2019 года. Сын полковника Росгвардии Владимир Васильев, находясь за рулем машины KIA RIO, устроил ДТП с пятью автомобилями в центре уральской столицы. В результате аварии погибли два человека. Судебный процесс стартовал 17 марта прошлого года. В ноябре свидетель, выступающий в суде со стороны защиты подсудимого, разошелся в показаниях с самим собой. Приятель Васильева Ян Либровский отказался от своих слов о том, что обвиняемый выпивал алкоголь. При этом, на стадии предварительного следствия, знакомый фигуранта дела допускал, что он пил спиртные напитки. Также он говорил, что в употреблении могли быть и наркотики.