Свидетель по делу Васильева, устроившего смертельное ДТП в Екатеринбурге, в суде разошелся в показаниях с самим собой

В Ленинском районном суде Екатеринбурга опросили еще одного свидетеля по делу Владимира Васильева, обвиняемого в смертельной аварии и гибели двух человек на перекрестке Малышева – Московская летом 2019 года. Как передает Накануне.RU приятель Васильева Ян Либровский на сей раз отказался от своих слов, что обвиняемый выпивал алкоголь.

На стадии предварительного следствия, знакомый фигуранта дела допускал, что он пил спиртные напитки. Также говорил, что в употреблении могли быть и наркотики.

"В ночь с 3 на 4 августа мне позвонил Вова и пригласил отдохнуть. Приехали в квартиру. Я коньяк привез. Компания сидела отдыхала и пила. Выходили на балкон и было все нормально. Курили сигареты и айкос. Алкоголь я не видел, чтобы он пил", - поменял показания мужчина.

По словам допрошенного, затем они вместе с другими участниками вечеринки заметили, что в доме отсутствуют Глеб Березкин и Владимир Васильев. Молодые люди пытались выйти из квартиры для того, чтобы разыскать своих друзей, но дверь квартиры оказалась закрыта снаружи.

Далее они позвонили Васильеву и второму участнику ночного заезда по видеосвязи и узнали, что они попали в аварию.

Отметим, что в настоящий момент дело Владимира Васильева до сих находится на стадии допроса свидетелей.

Напомним, по версии следствия, в августе прошлого года молодой человек,находясь за рулем автомобиля, врезался в такси. В результате погибли таксист и его пассажир, у погибших остались дети. После ДТП Васильев сдавал мочу на анализы, ее исследовали на предмет возможного наркотического опьянения у водителя. Согласно заключению эксперта, моча, предоставленная на экспертизу, принадлежит отцу Владимира Васильева, который является полковником Росгвардии.