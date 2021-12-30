Британские ученые считают, что каждый год придется делать по три прививки от ковида

Для защиты от коронавируса может понадобиться до трех прививок каждый год, считают британские ученые, пишет The Guardian.

Были проанализированы показатели эффективности вакцин против "омикрона" и получены результаты, что их эффективность ниже, чем против "дельты". И это проявляется уже через два-три месяца. В Дании недавно обнаружили, что уже через три месяца заболеваемость среди привитых на 40-80% больше, чем среди непривитых.

Профессор международного здравоохранения Университета Кертин Джая Дантас считает, что еще рано делать окончательные выводы об эффективности вакцинации, но "похоже, может возникнуть необходимость в регулярных бустерных уколах", особенно для пожилых.

"Вам могут понадобиться бустерные дозы, воpможно, два или три раза в год", - сказала она.

Недавно исполнительный директор Фонда раннего лечения ковида Стив Кирш подверг критике политику постоянной ревакцинации. По его мнению, это истощает иммунную систему человека и усиливает его зависимость от вакцин. А вот генеральный директор BioNTech Угур Сахин считает, что даже трех доз вакцины от ковида может быть мало.

Сенатор Алексей Пушков полагает, что за третьей дозой введут четвертую, потом пятую и т.д. И все это делается исключительно в интересах Биг Фармы.