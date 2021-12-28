Директор Фонда раннего лечения ковида заявил об опасности постоянных ревакцинаций

Исполнительный директор Фонда раннего лечения ковида Стив Кирш написал статью, в которой заявил о вероятных неблагоприятных последствиях постоянной ковид-вакцинации в виде усиливающейся зависимости организма от вакцин.

Кирш прокомментировал результат, полученный датскими учеными, о котором Накануне.RU уже писало: через три месяца вероятность заболеть "омикроном" среди вакцинированных на 40-80% выше, чем среди непривитых. Он полагает, что человек получает краткосрочную выгоду против дельта-штамма, но за счет снижения общего иммунитета к остальным болезням.

Кирш подчеркивает разницу и проводит различие между уменьшением эффекта и отрицательным эффектом. Если в первом случае защита просто ослабевает, то во втором случае вакцины прямо вредят. Но человек может стать зависимым от них.

"Отрицательный эффект означает, что вакцина помогает вирусу, а не вам. Если вы хотите сохранить защиту, необходимо делать прививки каждые 30 дней", - пишет Кирш.

Также он предполагает, что в будущем понадобятся все более короткие интервалы времени между уколами из-за истощения иммунной системы. Поэтому он призывает не ревакцинироваться, а применять протоколы раннего лечения, которые, по его мнению, могут быстро покончить с массовыми госпитализациями и смертями. Но врачам запрещено это делать, так как у них отберут лицензии. Он обвинил CDC, FDA в коррумпированности и некомпетентности.

Кроме того, Кирш напомнил, что все ограничения непривитых основаны на гипотезе об их более высоком уровне инфицирования на душу населения. Но последние данные из разных стран, в частности из Британии и Канады, говорят прямо обратное - удельное число заражений выше именно среди привитых.

Стив Кирш резко критикует действия американских властей. Ранее он предложил 10 тыс. долларов за час публичных дебатов по теме ковида и вакцинации. Но ни одного желающего участвовать в дебатах не нашлось.