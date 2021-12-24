24 Декабря 2021
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Сенатор Алексей Пушков (2017) | Фото: vesti.ru

Пушков возмутился тем, что трех доз вакцины мало

Сенатор Алексей Пушков возмущен заявлением генерального директора BioNTech Угура Сахина, что трех дох вакцины от ковида может быть мало, так как даже трижды вакцинированные могут передавать вирус.

"А сколько надо, чтобы кампания и дальше загребала миллиарды? 5 или, может быть, 10? Заявления руководства компании создают серьезные сомнения в эффективности ее вакцины. Или же это просто бизнес, а медицина тут где-то сбоку?" - написал Пушков у себя в телеграм-канале.

Ранее он заявил, что за третьей дозой введут четвертую, потом пятую и т.д. И все это делается исключительно в интересах Биг Фармы.

Теги: алексей пушков, вакцинация



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