13 Декабря 2021
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Происшествия В России Московская область
Взрыв в Серпуховском женском монастыре (2021) | Фото: telegram-канал BAZA / t.me/bazabazon

СК: Напавший на православную гимназию в Серпухове жив

Молодой человек, напавший на православную гимназию в Серпухове, жив. Об этом сообщили Следственном комитете, передает РИА Новости.

Юноше проводят реанимационные мероприятия.

Ранее поступала противоречивая информация о судьбе молодого человека, устроившего взрыв в серпуховском монастыре. Одни источники заявляли, что он погиб, другие – что юноша жив.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатки по факту нападения на гимназию при монастыре в Серпухове. Пострадали при взрыве, по разным данным, от 10 до 12 детей.

Теги: серпухов, монастырь, взрыв



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Ранее 13.12.2021 12:39 Мск При взрыве в Серпухове пострадали 10 детей, - омбудсмен
Ранее 13.12.2021 11:30 Мск СМИ: Напавший на православную гимназию в Серпухове скончался
Ранее 13.12.2021 10:15 Мск МВД: Выпускник православной гимназии в Серпухове устроил самоподрыв
Ранее 13.12.2021 09:44 Мск В православной гимназии при Серпуховском монастыре произошел взрыв


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