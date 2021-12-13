СК: Напавший на православную гимназию в Серпухове жив
Молодой человек, напавший на православную гимназию в Серпухове, жив. Об этом сообщили Следственном комитете, передает РИА Новости.
Юноше проводят реанимационные мероприятия.
Ранее поступала противоречивая информация о судьбе молодого человека, устроившего взрыв в серпуховском монастыре. Одни источники заявляли, что он погиб, другие – что юноша жив.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатки по факту нападения на гимназию при монастыре в Серпухове. Пострадали при взрыве, по разным данным, от 10 до 12 детей.