СК: Напавший на православную гимназию в Серпухове жив

Молодой человек, напавший на православную гимназию в Серпухове, жив. Об этом сообщили Следственном комитете, передает РИА Новости.

Юноше проводят реанимационные мероприятия.

Ранее поступала противоречивая информация о судьбе молодого человека, устроившего взрыв в серпуховском монастыре. Одни источники заявляли, что он погиб, другие – что юноша жив.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатки по факту нападения на гимназию при монастыре в Серпухове. Пострадали при взрыве, по разным данным, от 10 до 12 детей.