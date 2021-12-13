СМИ: Напавший на православную гимназию в Серпухове скончался

Юноша, взорвавший самодельную бомбу в православной гимназии в Серпухове, скончался от ран. Об этом сообщил РИА Новости источник в московском отделении РПЦ.

Отмечается, что серьезно пострадавших нет.

Baza также пишет, что Владислав Струженков, по предварительным данным, скончался от ранений.

При этом официальной констатации его смерти нет – полиция не подпускает к Струженкову врачей, потому что рядом с ним могут быть еще СВУ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатки по факту нападения на гимназию при монастыре в Серпухове.

Количество пострадавших в результате атаки уточняется, добавили в ведомстве.

По последним данным источников СМИ, при взрыве пострадали семь детей.

Напомним, в МВД ранее сообщили, что устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители.

18-летний выпускник учебного заведения произвел самоподрыв. По данным ведомства, пострадал он сам и 15-летний подросток. Педагоги и учащиеся эвакуированы.