13 Декабря 2021
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Происшествия В России Московская область
Взрыв в Серпуховском женском монастыре (2021) | Фото: telegram-канал BAZA / t.me/bazabazon

МВД: Выпускник православной гимназии в Серпухове устроил самоподрыв

Устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Подмосковью, 18-летний выпускник учебного заведения произвел самоподрыв.

По данным ведомства, пострадал он сам и 15-летний подросток. Педагоги и учащиеся эвакуированы.

СМИ пишут о шести пострадавших детях.

По предварительным данным, мотивом преступления стала "ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", сообщил "Интерфаксу" источник. Также он рассказал, что во время учебы нападавший подвергался "буллингу".

На месте ЧП работают взрывотехники и кинологи.

Теги: серпуховский монастырь, гимназия, взрыв



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