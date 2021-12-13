МВД: Выпускник православной гимназии в Серпухове устроил самоподрыв
Устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Подмосковью, 18-летний выпускник учебного заведения произвел самоподрыв.
По данным ведомства, пострадал он сам и 15-летний подросток. Педагоги и учащиеся эвакуированы.
СМИ пишут о шести пострадавших детях.
По предварительным данным, мотивом преступления стала "ненависть к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", сообщил "Интерфаксу" источник. Также он рассказал, что во время учебы нападавший подвергался "буллингу".
На месте ЧП работают взрывотехники и кинологи.