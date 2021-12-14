Baza: Задержан друг юноши, который взорвал бомбу у православной гимназии в Серпухове

Следователи задержали друга Владислава Струженкова, который подозревается в подрыве самодельной бомбы у православной гимназии в Серпухове.

Как пишет Baza, 13 декабря молодого человека отвезли на допрос. Статус задержанного пока неизвестен.

По одной из версий следствия, у Струженкова мог быть сообщник, сообщает телеграм-канал.

Напомним, в МВД ранее сообщили, что устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители.

Юноша получил множественные ранения, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатки по факту нападения на гимназию при монастыре в Серпухове. Пострадали при взрыве, по разным данным, от 10 до 12 детей.