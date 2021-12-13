В православной гимназии при Серпуховском монастыре произошел взрыв

Взрыв прогремел на территории Серпуховского женского монастыря. Пострадали двое, один из них — 15-летний подросток, который проходил мимо, передает РИА Новости.

Инцидент произошел возле входа в православную гимназию на территории монастыря.

Mash пишет, что самодельную бомбу принес 18-летний воспитанник. В результате взрыва пострадал он сам и 15-летний юноша, его госпитализируют в Люберецкий ожоговый центр.

Подростку, который устроил взрыв в православной гимназии, оторвало ногу, сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, еще шесть детей осматривают врачи, они не получили серьезных травм.