13 Декабря 2021
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Происшествия В России Московская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

При взрыве в Серпухове пострадали 10 детей, - омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что при взрыве на территории Серпуховского женского монастыря пострадали десять детей, а также сам 18-летний нападавший.

Один подросток отказался от госпитализации, остальные размещены в больницах. Их жизни ничего не угрожает, говорится в телеграм-канале омбудсмена.

При этом ТАСС сообщает, что число пострадавших при взрыве выросло до 12 человек. Один из них - 15-летний подросток - госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также неясна судьба молодого человека, устроившего взрыв в серпуховском монастыре. Один источник РИА Новости заявил, что он погиб, по данным другого, юноша жив.

Телеграмм-канал Baza пишет, что православную гимназию в Серпухове никто не охранял. За безопасность отвечала лишь тревожная кнопка. Сотрудник гимназии нажал ее в 8:25, после того, как заметил Владислава Струженкова у входа, вооруженного ножом и с бомбой. Через 11 минут на место приехала группа быстрого реагирования, но было уже поздно.

Напомним, в МВД ранее сообщили, что устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители.

Теги: серпуховский женский монастырь, взрыв, гимназия



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Развитие сюжета:

Ранее 13.12.2021 13:20 Мск СК: Напавший на православную гимназию в Серпухове жив

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Ранее 13.12.2021 09:44 Мск В православной гимназии при Серпуховском монастыре произошел взрыв


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