При взрыве в Серпухове пострадали 10 детей, - омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что при взрыве на территории Серпуховского женского монастыря пострадали десять детей, а также сам 18-летний нападавший.

Один подросток отказался от госпитализации, остальные размещены в больницах. Их жизни ничего не угрожает, говорится в телеграм-канале омбудсмена.

При этом ТАСС сообщает, что число пострадавших при взрыве выросло до 12 человек. Один из них - 15-летний подросток - госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также неясна судьба молодого человека, устроившего взрыв в серпуховском монастыре. Один источник РИА Новости заявил, что он погиб, по данным другого, юноша жив.

Телеграмм-канал Baza пишет, что православную гимназию в Серпухове никто не охранял. За безопасность отвечала лишь тревожная кнопка. Сотрудник гимназии нажал ее в 8:25, после того, как заметил Владислава Струженкова у входа, вооруженного ножом и с бомбой. Через 11 минут на место приехала группа быстрого реагирования, но было уже поздно.

Напомним, в МВД ранее сообщили, что устроивший взрыв Серпуховском женском монастыре был в прошлом воспитанником церковно-приходской школы при обители.