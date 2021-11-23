В арт-резиденции Нижневартовска состоялся масштабный день открытых дверей

В нижневартовской Арт-резиденции "Ядро" в рамках Международного фестиваля креативных индустрий прошёл день открытых дверей. В ней приступают к оснащению шести лабораторий – художественной, музыкальной, швейной, танцевальной и других, сообщили Накануне.RU в мэрии.

С начала следующего года они начнут работать по программе досуговой деятельности для подростков и молодёжи. По словам заместителя главы города, директора департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Светланы Селивановой, на этих площадках ребята смогут раскрывать свои способности и создавать креативные продукты. Уже есть несколько предпринимателей из сферы креативных индустрий, которые готовы стать резидентами.

""Ядро" – новая яркая точка притяжения горожан. С интересом посетил день открытых дверей. Это, действительно, уникальное место со своей особенной атмосферой. Считаю, что таких пространств, отвечающих современным запросам молодежи, всего общества, должно быть больше. Мы со своей стороны готовы и дальше создавать условия для развития всего креативного и интересного в нашем городе", – отметил исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Во время мероприятия вартовчане стали участниками арт-перфоманса, мастер-классов по рисованию с натуры, мыловарению и ароматерапии. Для гостей подготовили выставку художественных работ воспитанников инклюзивного центра "Алые паруса" и центра для детей с особенностями развития "КаДиКу". Кроме того, была оформлена экспозиция члена союза художников России Сергея Медведева, а также Тимофея Макушкина, Владислава "one_two", Дмитрия Иванюка, Анастасии Гончаровой и Ксении Мациной. Для всех желающих работала мини-фотостудия, в которой можно было сделать брендированное фото и забрать его на память.

"Я в восторге! Такого в городе еще не видела. Стильно, ярко, динамично – все, что нужно для молодежи. Это современная альтернатива привычным советским "кружкам". Уверена, что Арт-резиденция "Ядро" будет притягивать молодое поколение Нижневартовска и станет отличной площадкой для саморазвития и самореализации. В нашем городе очень много талантливых ребят!", – поделилась эмоциями вартовчанка Алина.

Депутат гордумы Павел Лариков отметил, что "получил колоссальное удовольствие как от самого помещения, которое наполнено светом и уютом, так и от его смыслового наполнения".

"Мне очень нравится задумка Арт-резиденции – площадка для творческих вартовчан, где они смогут создавать что-то новое, обмениваться искусством, мыслями, чувствами, вдохновлять друг друга. Я рад за молодёжь, у которой появилась такая современная и продвинутая площадка", – сказал политик.

Добавим, 24 ноября в Нижневартовске состоится первый слёт Арт-резиденций, который нацелен на объединение отечественного опыта развития таких пространств в малых и крупных городах. Площадкой мероприятия, которое пройдет в рамках Фестиваля креативных индустрий, станет нижневартовская Арт-резиденция "Ядро".

Для участников будет организована презентация программ поддержки креативных индустрий от Фондов "Мой бизнес" и "Центр гражданских и социальных инициатив Югры", а также креативная сессия "Выработка концепции взаимодействия и развития сети арт-резиденций Югры". Первый слёт создаст региональную модель взаимодействия и объединит в сеть города Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Нягань.

Напомним, здание площадью 3 тыс. "квадратов" приобретено в 2020 г. в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством округа и АО "Транснефть". Арт-резиденция Нижневартовска стала первой из четырёх в регионе. Инициатором создания таких площадок в Югре является губернатор Югры Наталья Комарова.

"Можно только приветствовать создание подобных площадок в нашем городе. В первый день открытия уже сразу было видно, что здесь собрались очень увлечённые люди, творческий потенциал которых огромен. Свобода самовыражения. Полёт фантазии и мысли. Открытая арт-резиденция – своеобразная креативная "экосистема", включающая в себя большое количество самостоятельных творческих проектов в городе. Теперь остаётся только продолжать поддерживать и оказывать всестороннюю помощь всем желающим проявить себя", - сказал председатель думы Нижневартовска Алексей Сатинов.