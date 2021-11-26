В Нижневартовске прошёл Слёт Арт-резиденций

Нижневартовск стал площадкой, которая объединила Арт-резиденции Югры. Представители креативных пространств Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани и Нижневартовска делились опытом, обсудили перспективы развития данной отрасли, составили план создания сети креативных пространств, сообщили Накануне.RU в администрации столицы Саотлора.

"Мы ведём работу, направленную на привлечение в креативную индустрию большего числа предпринимателей и компаний. Готовы оказывать помощь и предлагать все инструменты поддержки, которые существуют в регионе в настоящее время. Хочу подчеркнуть, что они у нас – одни из самых объёмных в стране. Речь идёт о разнообразных обучениях, грантовой поддержке, микрокредитовании и не только", – отметил директор департамента экономического развития, заместитель губернатора Югры Роман Генкель, открывая Слёт.

В рамках мероприятия состоялись презентации программ поддержки креативных индустрий от Фондов "Мой бизнес" и "Центр гражданских и социальных инициатив Югры", а также креативная сессия "Выработка концепции взаимодействия и развития сети Арт-резиденций Югры".

"Для нас очень почетно принимать представителей трех Арт-резиденций Югры. Проведение значимого мероприятия в Нижневартовске – не случайно. Именно в нашем городе по инициативе Губернатора Натальи Комаровой была открыта первая в округе Арт-резиденция "Ядро", – сказала заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Светлана Селиванова. – В первую очередь, такие креативные пространства создаются для организации досуга молодёжи и реализации их идей. Например, творческие люди смогут монетизировать свои проекты, а мы, в свою очередь, будем стараться представлять эти продукты на региональные, федеральные и международные рынки. На этот вид поддержки есть серьёзный запрос".

Участники коммуницировали, делились идеями, обменивались опытом по решению возникающих в ходе работы задач. Важно, что встречи проходили под кураторством эксперта образовательных программ университета креативных индустрий "Universal University" Ольги Слинько. Также ценными знаниями поделились председатель Союза креативных кластеров, генеральный директор центра творческих индустрий "Фабрика" Ася Филиппова и директор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде.

"Эксперт из Москвы поделилась знаниями, которые помогут нам, четырём муниципалитетам, реализовать этот большой проект и создать региональную сеть Арт-резиденций Югры. Все креативные пространства абсолютно разные. К примеру, Нижневартовск нацелен на организацию досуга молодежи, Сургут – на проектную деятельность. Сейчас мы объединяемся в региональную команду для усиления", – отметила директор "Молодёжного центра" Людмила Козлова.

Напомним, Слет Арт-резиденций прошел в рамках Фестиваля креативных индустрий.