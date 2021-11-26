В Нижневартовске прошёл Слёт Арт-резиденций

26 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Слёт Арт-резиденций, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В Нижневартовске прошёл Слёт Арт-резиденций

Нижневартовск стал площадкой, которая объединила Арт-резиденции Югры. Представители креативных пространств Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани и Нижневартовска делились опытом, обсудили перспективы развития данной отрасли, составили план создания сети креативных пространств, сообщили Накануне.RU в администрации столицы Саотлора.

"Мы ведём работу, направленную на привлечение в креативную индустрию большего числа предпринимателей и компаний. Готовы оказывать помощь и предлагать все инструменты поддержки, которые существуют в регионе в настоящее время. Хочу подчеркнуть, что они у нас – одни из самых объёмных в стране. Речь идёт о разнообразных обучениях, грантовой поддержке, микрокредитовании и не только", – отметил директор департамента экономического развития, заместитель губернатора Югры Роман Генкель, открывая Слёт.

В рамках мероприятия состоялись презентации программ поддержки креативных индустрий от Фондов "Мой бизнес" и "Центр гражданских и социальных инициатив Югры", а также креативная сессия "Выработка концепции взаимодействия и развития сети Арт-резиденций Югры".

"Для нас очень почетно принимать представителей трех Арт-резиденций Югры. Проведение значимого мероприятия в Нижневартовске – не случайно. Именно в нашем городе по инициативе Губернатора Натальи Комаровой была открыта первая в округе Арт-резиденция "Ядро", – сказала заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Светлана Селиванова. – В первую очередь, такие креативные пространства создаются для организации досуга молодёжи и реализации их идей. Например, творческие люди смогут монетизировать свои проекты, а мы, в свою очередь, будем стараться представлять эти продукты на региональные, федеральные и международные рынки. На этот вид поддержки есть серьёзный запрос".

Участники коммуницировали, делились идеями, обменивались опытом по решению возникающих в ходе работы задач. Важно, что встречи проходили под кураторством эксперта образовательных программ университета креативных индустрий "Universal University" Ольги Слинько. Также ценными знаниями поделились председатель Союза креативных кластеров, генеральный директор центра творческих индустрий "Фабрика" Ася Филиппова и директор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде.

"Эксперт из Москвы поделилась знаниями, которые помогут нам, четырём муниципалитетам, реализовать этот большой проект и создать региональную сеть Арт-резиденций Югры. Все креативные пространства абсолютно разные. К примеру, Нижневартовск нацелен на организацию досуга молодежи, Сургут – на проектную деятельность. Сейчас мы объединяемся в региональную команду для усиления", – отметила директор "Молодёжного центра" Людмила Козлова.

Напомним, Слет Арт-резиденций прошел в рамках Фестиваля креативных индустрий.

Теги: Creametria, Арт-резиденции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.11.2021 08:40 Мск В арт-резиденции Нижневартовска состоялся масштабный день открытых дверей
Ранее 22.11.2021 11:20 Мск Нижневартовск принял слёт креативных предпринимателей
Ранее 18.11.2021 08:40 Мск В арт-резиденции Нижневартовска состоится масштабный день открытых дверей
Ранее 12.11.2021 15:50 Мск Нижневартовск поделился опытом развития творческих индустрий
Ранее 11.11.2021 14:00 Мск Нижневартовск примет часть мероприятий Международного фестиваля креативных индустрий


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 2583

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети