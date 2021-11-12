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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

Нижневартовск поделился опытом развития творческих индустрий

В Югре стартовал Международный фестиваль креативных индустрий. Он пройдет на площадках Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута, Нягани в очно-заочном формате и завершится 28 ноября. Во время заседания рабочей группы международной организации северных регионов "Северный форум" по развитию креативных индустрий представители Нижневартовска поделились своим опытом по работе в данном направлении, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Например, продолжается создание Экоэтнопарка на территории спортивно-оздоровительного комплекса "Радуга". Там уже построена этнодеревня –воссозданная копия настоящей деревни ханты. Создавали её представители коренных народов Севера по всем национальным традициям. Уже сейчас она вызывает неподдельный интерес у населения. Интересуются экскурсиями и мастер-классами. Этот проект стал победителем регионального конкурса инициативных проектов и получил грант на реализацию.

"Мы заключили соглашение с туристско-транспортной компанией "Спутник", и объект был включен в маршрут, в частности, для гостей из-за рубежа. На днях стало известно, что Экоэтнопарк, созданный на территории СОК "Радуга", уже стал победителем премии "Лидер туриндустрии Югры". Отмечу, что все проекты, реализуются администрацией города, МАУ "Молодёжный центр" совместно с представителями креативного кластера Нижневартовска при поддержке правительства Югры", - подчеркнула заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Светлана Селиванова.

Продолжается работа по запуску арт-резиденции, получившей название "Ядро". Сейчас здесь приступают к оснащению шести лабораторий – художественной, музыкальной, швейной, танцевальной и других. С начала следующего года они начнут работать по программе досуговой деятельности для подростков и молодежи. И станут местом для раскрытия их потенциала, а также создания креативных продуктов. Уже есть несколько предпринимателей из сферы креативных индустрий, которые готовы стать резидентами.

"Арт-резиденции – флагманский проект. Создание подобных площадок в Югре – инициатива губернатора округа Натальи Комаровой. Нижневартовск стал первым муниципалитетом, открывшим арт-резиденцию. В первую очередь мы нацелены на организацию досуга для молодёжи. В то же время создаем шоурум, который станет площадкой как для демонстрации, изготовленной в наших лабораториях продукции, так и для её реализации. Это позволит творческим людям монетизировать свои идеи, а мы, в свою очередь, будем стараться выводить эти продукты на региональные, федеральные и международные рынки. На этот вид поддержки есть серьезный запрос", - отметила в своем докладе Светлана Селиванова.

Познакомиться более подробно с деятельностью и планами креативного пространства Нижневартовска можно будет во время первого слета арт-резиденций. Он объединит отечественный опыт развития арт-резиденций в малых и крупных городах. В ходе слета, местом проведения которого станет наш город, организаторы представят программы поддержки креативных индустрий фонда "Мой бизнес", фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры". Первый слет создаст региональную модель взаимодействия и объединит сетью города Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и Нягань. Это опыт и планы резидентов Югры, федеральный опыт развития арт-резиденций в малых и крупных городах России.

В ходе фестиваля будет дан старт всероссийской историко-краеведческой олимпиаде "Многовековая Югра". Ее участниками смогут стать учащиеся 1-11 классов, которым представится возможность проверить знания о Югре.

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Теги: Международный фестиваль креативных индустрий, Молодёжный центр, Нижневартовск



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Ранее 11.11.2021 14:00 Мск Нижневартовск примет часть мероприятий Международного фестиваля креативных индустрий


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