18 Ноября 2021
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Арт-резиденция, Нижневартовск (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В арт-резиденции Нижневартовска состоится масштабный день открытых дверей

В рамках Международного фестиваля креативных индустрий "CREAMETRIA" 19 ноября в арт-резиденции Нижневартовска "Ядро" состоится день открытых дверей. Для гостей проведут мастер-классы и розыгрыши подарков, сообщили Накануне.RU в мэрии.

На первом этаже арт-пространства можно будет ознакомиться с новой экспозицией члена союза художников России Сергея Медведева, а также с работами Тимофея Макушкина, Владислава "one_two", Дмитрия Иванюка, Анастасии Гончаровой и Ксении Мациной. Также запланирована интерактивная программа с розыгрышем брендированной атрибутики и картин от местных художников. Каждый желающий сможет сделать брендированное фото и забрать его с собой на память.

На втором этаже пройдет мастер-класс по рисованию "Наброски с натуры", занятие по ароматерапии и мыловарению. На третьем этаже расположится выставка художественных работ воспитанников инклюзивного центра "Алые паруса" и центра для детей с особенностями развития "КаДиКу". Николай Зозуля представит перфоманс "АртИЗОляция" и презентует собственный подкаст. Здесь же состоится просмотр экологического кино, викторина с розыгрышем призов от спонсоров.

Мероприятие пройдет по предварительной регистрации через личные сообщения в инстаграм-аккаунтах арт-резиденции "Ядро" и "Молодёжного центра". Будут соблюдены все санитарные нормы. Участникам необходимо предоставить документ, подтверждающий факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания. Несовершеннолетние граждане могут посетить мероприятие с соблюдением защитного протокола.

Напомним, фестиваль креативных индустрий проходит на площадках Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани в очно-заочном формате и завершится 28 ноября. Участники - международные и федеральные спикеры, ведущие эксперты, предприниматели, представители власти, исследователи и творцы – обсуждают развитие отрасли. Масштабное мероприятие объединило акселерационные программы, стратегические сессии, образовательные и конкурсные проекты, работу арт-мастерских. Программа насчитывает более 30 мероприятий.



Теги: CREAMETRIA, фестиваль креативных индустрий, день открытых дверей



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