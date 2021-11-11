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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

Нижневартовск примет часть мероприятий Международного фестиваля креативных индустрий

12-28 ноября в Нижневартовске, как и по всей Югре, пройдёт Международный фестиваль креативных индустрий. Ведущие эксперты, предприниматели и представители власти обсудят перспективы развития отрасли. Специалисты МАУ Нижневартовска "Молодёжный центр" и администрации муниципалитета разработали ряд мероприятий, которые вошли в календарь масштабного события, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Нижневартовск по праву можно считать креативным городом. Только за последний год был реализован ряд проектов: "Ярче город", в рамках которого появились яркие пространства и самое большое граффити Югры "Бегущая лань", проект "Тёплый город" стал победителем федерального проекта "Лучшие практики деятельности добровольческих и молодежных объединений в сфере развития территорий-2020", летом 2021 года состоялся масштабный арт-фестиваль "Мосты", автором которого стала команда автономной организации развития молодежных инициатив "Арт-среда" во главе с Андреем Ольховским. Кроме того, в Нижневартовске создается Экоэтнопарк на территории СОК "Радуга", разработан официальный территориальный бренд, открыта первая в округе Арт-резиденция "Ядро", которая станет одной из площадок для проведения Международного фестиваля. Это далеко не полный перечень значимых для нашего города проектов", – рассказала директор "центра" Людмила Козлова.

На своей территории Нижневартовск примет первый "Слет арт-резиденций", который объединит отечественный опыт развития таких площадок в малых и крупных городах. Для участников будет организована презентация программ поддержки креативных индустрий от Фондов "Мой бизнес" и "Центр гражданских и социальных инициатив Югры", а также креативная сессия "Выработка концепции взаимодействия и развития сети арт-резиденций Югры".

Также пройдет "Слет креативных предпринимателей Югры", являющийся коммуникационной площадкой для представителей бизнеса и власти, позволяющей найти пути развития отрасли в новых экономических условиях, повысить компетенции участников, познакомить их с лучшими практиками и актуальными трендами креативной отрасли. Мероприятие пройдет в смешанном формате (офлайн и онлайн).

"Нижневартовск стал одной из трёх площадок проведения фестиваля. Для нас это важно. Представители городского бизнес-сообщества, туристической сферы, медиасферы, культуры, искусств и других отраслей считаются одними из самых креативных в Югре. Тем не менее, и профессионалам участие в подобных форумах лишним не будет – это своеобразный катализатор для новых идей и проектов, – отметила заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Светлана Селиванова. – Важно отметить огромную работу, которую проводит в сфере развития креативных индустрий губернатор Югры Наталья Комарова, Правительство округа и администрация города. На Всероссийском форуме "Таврида", в котором приняли участие представители Нижневартовска, наш регион отметили в качестве одной из самых прогрессивных территорий в сфере поддержки и развития этой отрасли".

Добавим, также в программу вошли фестиваль искусств "60 параллель", который состоится в Сургуте, туристский форум "ЮграТур", IV Форум по территориальному маркетингу и брендингу, медиафестиваль "Вышка", открытие Всероссийской историко-краеведческой олимпиады "Многовековая Югра", конкурс для разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов "Югорский хакатон. Хэллоуин-2021", окружной форум "Информационный мир Югры" в Ханты-Мансийске.

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Теги: Международный фестиваль креативных индустрий, Молодёжный центр, Нижневартовск



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