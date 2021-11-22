Нижневартовск принял слёт креативных предпринимателей

Нижневартовск стал одной из площадок Югры, где проходил первый слёт креативных предпринимателей. 20-22 ноября в формате диалога участники мероприятия узнали о тенденциях развития креативных индустрий и модного бизнеса, разобрали реальные кейсы и смогли понять какие бизнес-тренды формируют современную повестку в России и мире, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Развивая креативные индустрии, мы создаем новые рабочие места, повышаем туристическую привлекательность региона, инвестируем в человеческий капитал, - сказал заместитель губернатора, директор департамента экономического развития Югры Роман Генкель. – Для каждого из четырёх городов – участников слёта определена своя тематика и свои треки. В Ханты-Мансийске – локальная идентичность, развитие туристической привлекательности региона. Сургут развивает продакшн и коммуникации. Тематика Нижневартовска – новое ремесленничество. В Нижневартовске рассмотрены кейсы с изделиями ремесленников, дизайнеров. Тематика Нягани – тренды, бренды, социальные сети".

На региональное мероприятие были приглашены более 50 экспертов регионального, российского и мирового уровня. В нём приняли участие предприниматели из Калининграда, Москвы, Екатеринбурга, Красноярска, Тюмени, Уфы, Суздаля, Санкт-Петербурга, Самары, Камчатки, Туниса и Нижневартовска.

"Мы видим, что мы – креативные предприниматели – не одни, нас поддерживают. Как надо строить коммуникацию, чтобы твой бизнес развивался, как обрести команду и наладить контакт со всеми членами коллектива. Лично я услышала для себя сразу несколько полезных советов. Слёт направлен на то, чтобы показать перспективы развития бизнеса, что можно делать в глобальном плане. Это здорово", - поделилась флорист-декоратор студии цветов "Бархат" Ксения Бруховская.

Организаторами слёта выступили правительство Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" при финансовой поддержке ПАО "НК "Роснефть".

"Мы все надеемся, что это событие будет работать в долгосрочной перспективе. В будущем слёт должен стать важнейшим, стратегическим событием. Мероприятие связало различные точки на карте Югры воедино, чтобы все участники могли друг с другом познакомиться и, возможно, даже объединиться в каких-либо проектах", - добавила организатор слёта креативных предпринимателей, профессиональный сертифицированный коуч Международной федерации коучинга Елена Гойнова.

Югра стала первым субъектом в стране, где в 2020 г. принят региональный закон о креативных индустриях. Он урегулировал понятие креативных индустрий, список из 13 направлений, которые относятся к отрасли. Например, это дизайн, маркетинг, IT, туризм, образование, архитектура, художественные промыслы.

"Закон регламентирует реестр субъектов креативных индустрий. Их в Югре зарегистрировано 90, в том числе в Нижневартовске – 15. Сегодня программы поддержки креативных предпринимателей в разработке. В регионе создаются условия для творческой самореализации предпринимателей. Слёт – одно из ярких тому доказательств", - рассказала заместитель директора департамента, начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства департамента экономического развития администрации города Анна Чернухина.

По мнению одного из спикеров Санкт-Петербурга, члена союза дизайнеров России Эммы Васильевой, которая выступала в Нижневартовске, мир очень быстро меняется, во многом преобладает индивидуальный подход. Важнейшее место всё чаще занимает проектная деятельность.

"Каждый проект – уникальная история. Как вести проект, к каким результатам стремиться? Как выстраивать коммуникацию с участниками? Сегодня мы говорим о проектной культуре. Это новое и важное понятие в среде предпринимателей", - добавила Эмма Васильева.

Также на нижневартовской площадке своим опытом поделились местные эксперты – создатель творческой студии "ALISA CERAMICA" Ольга Кантемир и основатель студии арт-дизайна "Polenepahanoe" Андрей Ольховский. Слёт креативных предпринимателей проходил на территории PRO-креативного пространства – в первой в Югре Арт-резиденции "Ядро".