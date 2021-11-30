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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
коллаж, спорт, киберспорт, компьютерный спорт (2016) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске прошёл турнир по Dota-2

В Нижневартовске завершился первый городской молодёжный киберспортивный турнир по игре Dota-2. Он состоялся 27-28 ноября в рамках международного фестиваля креативных индустрий в Югре на базе киберспортивного клуба "TRUE GAMERS". Всего в турнире приняли участие восемь команд (40 человек). Игры проводились по олимпийской системе и проходили в формате дуэли, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Это был эксперимент. И мы, как организаторы, уже сегодня видим, что он удался. Хотя итоги ещё будем подводить, анализировать, что получилось, а что нет. Важно, что самим участникам турнир понравился. А мы уже взяли в разработку новую идею – во время общения с игроками и поклонниками Dota-2 решили организовать фестиваль косплея в следующем году", - рассказала заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Светлана Селиванова.

Призовые места распределились следующим образом: первое место – команда "UNPAUSE ENJOYERS", второе место – команда "AKATSUKI", третьими стала команда "FAMILYGABOV".

Добавим, призовой фонд турнира составил 50 тыс. руб. Инициатива проведения мероприятия принадлежит активному студенту социально-гуманитарного колледжа. Идею поддержали представители киберспортивного клуба "TRUE GAMERS" и депутат думы Нижневартовска Василий Сочилин. Организационная поддержка – МАУ Нижневартовска "Молодёжный центр".

Теги: Нижневартовск, Dota-2, турнир, приз



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