12 Ноября 2021
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Наука и техника В России
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Минобороны РФ зарегистрировали БАД против коронавируса

Специалисты 27-го Научного центра Министерства обороны России создали биологически активную добавку против коронавируса.

Препарат "КовБАД" уже прошел регистрацию. Он снижает концентрацию COVID-19 в носоглотке в 16 раз. Действие добавки начинается на второй день после применения. Это способствует тому, что болезнь протекает с меньшими осложнениями.

Добавка состоит из экстракта аронии, эхинацеи, фукоидана, гидролизата тихоокеанского кальмара, сообщает "Красная звезда".

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что эффективного и целенаправленного препарата для лечения коронавируса не существует.

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Теги: Минобороны, коронавирус



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