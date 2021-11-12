В Минобороны РФ зарегистрировали БАД против коронавируса

Специалисты 27-го Научного центра Министерства обороны России создали биологически активную добавку против коронавируса.

Препарат "КовБАД" уже прошел регистрацию. Он снижает концентрацию COVID-19 в носоглотке в 16 раз. Действие добавки начинается на второй день после применения. Это способствует тому, что болезнь протекает с меньшими осложнениями.

Добавка состоит из экстракта аронии, эхинацеи, фукоидана, гидролизата тихоокеанского кальмара, сообщает "Красная звезда".

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что эффективного и целенаправленного препарата для лечения коронавируса не существует.

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