Проценко признал отсутствие эффективного лекарства от COVID-19

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что эффективного и целенаправленного препарата для лечения коронавируса не существует.

"Лечение меняется, но это лечение не вируса, а тех осложнений, которые он вызывает", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Проценко добавил, что характер течения болезни постоянно меняется, а вакцинация является подготовкой иммунной системы к встрече с вирусом, пишет Regnum.

Ранее Проценко прокомментировал введение локдауна в начале ноября. Он отметил разочарование многих граждан, которые, услышав о "нерабочих днях", начали планировать отдых, но потом власти ограничили и работу всего развлекательного: "Выходные получаются как бы и невыходными, праздника не будет».