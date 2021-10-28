Врач призвал Гинцбурга предъявить доказательства, что привитые заболевшие купили сертификаты

Фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер призвал главу Центра Гамалеи Александра Гинцбурга предъявить доказательства того, что 80% тяжело заболевших после ковид-вакцинации купили сертификаты.

Ранее Гинцбург заявил, что у 80% заболевших после прививки в крови нет определенных маркеров.

"Подобные заявления – это большой скандал, они должны подразумевать ответственность за сказанное. Если поверить в цифру в 80%, получается, что у нас страна с абсолютно криминальной прививочной кампанией вакцинации. Гинцбург говорит о маркерах. Хотелось бы узнать, о чем речь? Что это за маркеры, при помощи которых можно определить, была вакцинация "Спутником V" или нет", – сказал Эдигер ОСН.

Он также обратил внимание, что никаких данных, кого, как и сколько людей проверяли, нет.

"Если утверждается, что существует огромное количество купленных поддельных сертификатов, подобные заявления надо чем-то подтверждать. Если есть доказательства, эта информация должна быть передана в правоохранительные органы или на самый верх власти, а не быть брошенной в СМИ", – заключил Эдигер.

Он не исключает, что население постепенно подготавливают к тому, что вакцина работать не будет.

Ранее Гинцбург заявил, что есть группа людей, у которых после вакцинации плохо вырабатываются антитела. Академик РАН вирусолог Виталий Зверев раскритиковал эти слова. По его мнению, в такой вакцине нет смысла.