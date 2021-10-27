Правительство расширило список отраслей для получения финансовой помощи

Кабмин России решил расширить список отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0.

Как сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, список пополнился шестью сферами: стоматологией, химчистками, парикмахерскими, салонами красоты, дополнительным образованием, ремонтом, услугами по уходу за детьми.

Как считают в Минэкономразвития, данная корректировка может обойтись в 20 млрд руб. дополнительного финансирования в следующем году. Белоусов пообещал бизнесу рассмотреть возможность поощрения предпринимателей, вовремя вакцинировавших от коронавируса своих сотрудников, а также отсрочки уплаты страховых взносов на неделю.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил с инициативой, согласно которой предложено выдавать бизнесу субсидии за приостановку работы по решению не только федерального, но и региональных оперштабов.

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